Trump Apple'dan Suçluların Telefon Şifrelerini Kırmasını İstedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FBI ve Apple arasında uzun süredir devam eden şifreleme tartışmasına dahil oldu. Trump, Apple'dan suçlulara ait telefonların şifrelerini kırmasını isteyen bir tweet attı.

Apple ve ABD güvenlik kurumları arasında çok uzun süredir şifreleme tartışması sürüyordu. Bütün tartışma ise FBI'ın iPhone modellerinin şifrelerini kıramaması ile başlamıştı.

Apple tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen yeni bir şifreleme yöntemi sonrasında, ekran kilidinin açılması için 6 haneli bir kodun girilmesi gerekiyordu. Bu kilidin kripto sistemleri ise her telefona özel oluyor ve telefonun içerisinde saklanıyordu.

Eğer herhangi bir telefon kapalı şekilde ele geçerse, önce bu şifreyi girmek gerektiğinden, şifrenin kırılması gerekiyordu.

FBI bugüne kadar birkaç şifreyi kırmayı başarsa da bazı şifrelere bir türlü ulaşamamıştı. Apple ise olayın ne olduğuna bakmaksızın devlet kurumlarına şifreleri nasıl kıracaklarını göstermiyor ya da gidip şifreleri kırmıyordu.

Bu işlemi birkez yaptığında bütün kullanıcıların şifrelerinin tehlikeye gireceğini düşünen Apple, bütün baskılara rağmen geri adım atmıyordu.

Son olarak Florida'da eğitim gören Suudi bir teğmenin eğitim aldığı askeri üsse saldırı düzenlemesi sonrasında kullandığı iPhone modelinin şifresini kıramayan FBI, yine Apple'a baskı yapmaya başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter adresi üzerinden şifre tartışmasına dahil oldu. Apple'ın şifrelerin kırılmasına yardım etmesi gerektiğini söyleyen devlet başkanı, bir tür uyarı yayınladı.

Donald Trump tarafından gönderilen tweet ise şöyle diyordu: "Apple'a başta TİCARET olmak üzere birçok farklı konuda yardım ediyoruz; ancak onlar katillerin, uyuşturucu satıcılarının ve diğer şiddet suçlularının telefonlarını kırmayı reddediyorlar. Onların bir adım atıp ülkemize yardım etmeye başlaması lazım. ŞİMDİ! AMERİKA'YI TEKRAR MUHTEŞEM YAPIN."

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.