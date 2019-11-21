Trump, Apple Fabrikası Hakkında Yalanlar Söyledi

Tim Cook ile buluşan Donald Trump, yaptığı konuşmada Amerika'da açılan yeni Apple fabrikası hakkında açıklama yaptı.

Ancak ne yeni, ne de Apple fabrikası.

Yalanlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

Her defasında Apple'ın Amerika sınırları içerisinde yeni bir fabrika açmasını isteyen Trump, geçtiğimiz saatlerde Apple CEO'su Tim Cook ile buluştu. Bugün, belki de çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde yine yalan söyledi. Trump gezdikleri fabrikada "Çok güçlü ve önemli bir tesisin başlangıcını görüyoruz." dedi ve ekledi "Beni takip eden herhangi biri, Apple'ın ABD içerisinde tesis açmasını istediğimi bilir. Ve olan bu."

Bu birkaç nedenden dolayı doğru değil. İlki, Apple'ın aslında bir üretim tesisi kurmaması. Şirket şu an Austin sınırları içerisinde yeni bir kampüs açmak için hazırlanıyor. Ancak burası fabrikadan kilometrelerce uzakta ve Cupertino'da olduğu gibi beyaz yakalı tasarımcı ve mühendislerin çalışacağı, bir nevi beyin gücü merkezi olacak.

Bununla birlikte bir diğer neden ise bu fabrikanın Apple'a ait olmaması. Apple kendi imalatını yapmıyor ve Trump'ın konuşma sırasında bulunduğu fabrika da Flex Ltd (eski adı Flextronics) adlı bir yükleniciye ait. Asıl sorun ise Flex'in yaptığı yeni bir şeyin olmaması. Bu fabrika zaten birkaç yıldır aktif bir şekilde Mac Pro modellerinin üretimini yapıyor. Bu süreç, Trump'ın göreve başlama tarihinden de öncesine uzanmakta.

Dolayısı ile yeni bir şeyin başlangıcının görüldüğü fikri doğru değil.

Trump'ın konuşmasını kırpıp izlemeniz durumunda Apple'ın Teksas sınırları içerisinde Mac Pro üretmek için fabrika kurduğunu düşünürdünüz. Ama bu doğru değil.

Bunlarla Sınırlı Kalmadı

Eğer videonun devamını izlemeye devam ederseniz, işler daha kötüye gidiyor. Trump, yeni fabrikanın tarifelerden etkilenmemesi konusunda nasıl fayda sağladığını anlatmak için mikrofonu geri alıyor. Trump "Güzel kısmı, tarifeler konusunda endişelenmesine gerek yok." diyor ve ekliyor "Burada inşa ettiğinde tarifeler hakkında endişelenmesine gerek kalmıyor."

Ne yazık ki bu da doğru değil.

Apple şu an dahi, montaj öncesinde cihaz için gerekli pek çok parçayı Çin'den ithal ederken ekstra tarifelerle karşı karşıya kalıyor. Şirket aslında Çin'de bir araya getirilen MacBook ve iPhone modellerinde ekstra tarife ödemiyor. Bu nedenle Cook, geçtiğimiz süreçlerde Mac Pro üretimini Çin'e kaydırma hakkında bazı düşünceleri olduğunu belirtmişti.