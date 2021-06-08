Donald Trump: Çin Koronavirüs Salgını İçin 10 Trilyon Dolar Versin

"Çin koronavirüs salgını için 10 trilyon dolar ödemeli" sözlerini kullanan Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump artık kendisiyle arası iyi ya da kötü olup olmaması fark etmeksizin herkesin kendisine bu konuda hak verdiğini ifade etti.

Salgının insanlarla bir bağlantısı olup olmadığına ilişkin araştırmalar tekrardan gün yüzüne çıkmışken yeni bir açıklamada bulunan Trump, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ve dünyaya salgına sebebiyet verdiği için 10 trilyon dolar vermesi gerektiğini söyledi.

Çin Koronavirüs Salgınına Neden Olmakla Suçlanıyor

India Times'taki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı olan Doald Trump, bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Anthony Fauci'nin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmalardan ne kadar haberdar olduğu ile ilgili araştırmaların arttığı bugünlerde Pekin'in pandemiye neden olmasından ötürü dünyaya 10 trilyon dolar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Trump konu ile ilgili yaptığı açıklamada Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ve dünyaya salgına neden olduğu için 10 trilyon dolar vermesi gerektiğinin altını çizip Çin'in sebep olduğunu iddia ettiği ölümlere işaret etti.

Eski ABD Başkanı artık kendisi ile arası kötü olan kişiler de dahil olmak üzere herkesin virüsün Wuhan laboratuvarından çıktığı konusunda haklı olduğunu söylemeye başladığını belirtti. Başkan açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Dr. Fauci tarafından cevaplanması gereken pek çok soru var. Wuhan'ın finanse edilmesi Obama yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2014 yılında başlatıldı ancak Trump yönetiminde bu sona erdi. Bunu duyduğumda 'olamaz' dedim. Dr. Fauci, fonksiyon kazanım araştırması hakkında ne biliyordu ve bunu ne zamandan beri biliyor?"

Trump'ın Sosyal Medya Yasağı Hala Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın görevine resmi olarak başlamasından bu yana sessiz kalan Trump'ın sosyal medya yasağı hala sürüyor. Facebook, cuma günü yapmış olduğu açıklamada Donald Trump'ın şirkete bağlı sosyal medya platformlarındaki hesaplarının tam iki yıl süre ile sınırlı olmak üzere yasaklı kalacağını duyurdu.

İki yılla sınırlı olan bu sürenin sonunda da yasağın tam olarak kalkıp kalkmayacağı bilinmiyor. Facebook, hesabı eskisi gibi erişilebilir hale getirmeden önce kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığını değerlendirmek için uzmanların görüşünü alacağını söyledi. Bu iki yılın sonunda yasağın kalkıp kalkmayacağı belirsizliğini koruyor.