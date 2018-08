Trump En Sonunda Google'ın Arama Sonuçlarını da Eleştirdi

Son zamanlarda yaptığı çıkışlarla gündem olan ve pek çok ABD'li markaya karşı tavır olan Donald Trump, en nihayetinde Google'a da suç buldu. Google'ın kendisi hakkındaki yalan haberleri ön plana getirdiğini savunan Trump'a cevap gecikmedi.

Yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gündemi değiştiren ve Google'ın sahte haberlerleri ön plana çıkaran bir algoritmaya sahip olduğunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!