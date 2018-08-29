Trump En Sonunda Google'ın Arama Sonuçlarını da Eleştirdi

Son zamanlarda yaptığı çıkışlarla gündem olan ve pek çok ABD'li markaya karşı tavır olan Donald Trump, en nihayetinde Google'a da suç buldu. Google'ın kendisi hakkındaki yalan haberleri ön plana getirdiğini savunan Trump'a cevap gecikmedi.

Yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gündemi değiştiren ve Google'ın sahte haberlerleri ön plana çıkaran bir algoritmaya sahip olduğunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ağustos 2018

Özellikle CNN'le savaş içerisinde olan Trump, tweet'inde CNN'in sahte haber yaptığını da vurguladı. Google üzerinde 'Trump Haberleri' araması yapıldığında çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini belirten Başkan, bu durumun tehlikeli olduğunu ve ele alınması gerektiğini aktardı.

"Siyasi Gündem Oluşturmak Bizim İşimiz Değil"

Başkan Trump'ın bu ifadelerine karşı kendini savunmaya alan Google'ın üst şirketi Alphabet, yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Alphabet "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor. Arama sonuçları herhangi bir siyasi ideolojiyi ön yargılı kılmıyor." şeklinde bir açıklamayla Google'ı suçlamanın yanlış olduğunu söyledi.

Ayrıca sürekli güncellenen ve en çok tıklanan haberlerin ön plana çıkarıldığını ifade eden Google, haber sıralamasının siyasi düşünceleri etkilemek için oluşturulmadığı vurguladı. Bakalım Başkan Trump ve Google arasındaki bu atışma devam edecek mi?