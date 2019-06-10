Trump, Huawei Kararı Hakkında Geri Adım Atabilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Trump'ın ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarının sakinleşebileceğini söyledi.

Huawei ile ABD Arasındaki Buzlar Eriyor mu?

Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerlemenin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu ayın sonunda G20 zirvesi sırasında yapacakları görüşmede yaşanabileceğini belirtti. Steven Mnuchin bir ticaret anlaşması olmaması durumunda Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceğini belirtti ve açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."

Sizler ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei ile ABD arasındaki buzlar eriyecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!