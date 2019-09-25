Trump'ın Konuşması Teknoloji Devlerine 58 Milyar Dolar Kaybettirdi

Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Donald Trump, konuşma sırasında teknoloji devleri hakkında da olumsuz eleştirilerde bulundu. Söz konusu açıklamalardan sonra teknoloji devleri milyarlarca dolar kaybetti.

Milyarlarca Dolar Gitti, Gitmeye Devam Edecek

Dün yaptığı konuşmada teknoloji şirketlerine saldırı niteliğinde bazı eleştiriler savuran Trump, piyasada önemli bir çalkalanmaya sebep oldu. Sadece Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Google'ın bulunduğu grup, toplamda 58 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

Teknoloji devlerinin hakim olduğu NASDAQ endeksinde yüzde 1,4 oranlarında düşüş yaşanırken, bu düşüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirket bazında değer kayıplarına bakarsak; Facebook yüzde 3,0 oranında, Amazon yüzde 2,4 oranında, Apple yüzde 0,5 oranında, Netflix yüzde 4,3 oranında ve Google yüzde 1,3 oranında değer kaybı yaşadı.

Peki neler yaşanmıştı? Sosyal medya platformlarının yıldan yıla büyük bir güç kazandığını belirten Donald Trump, "Özgür bir toplum, sosyal medya devlerinin insanların sesini susturmasına izin veremez." demişti. Bu konuşmayı federal antitröst düzenleyicilerinden ekstra bir inceleme ile bağdaştıran yatırımcılar, bu noktada yatırımlarının bir kısmını geri çekme kararı almış gibi gözüküyor.