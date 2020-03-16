Trump'ın Koronavirüs Aşısı Teklifi Almanya'yı Karıştırdı

Donald Trump tarafından koronavirüs aşısı üzerine çalışan Alman ilaç şirketine yapılan teklif, bir süredir gündemden düşmüyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan Almanya Ekonomi Bakanı, "Almanya satılık değil" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsün hızla yayılmasının ardından, başlarda sessiz kalan Donald Trump yönetimi acil durum ilanına kadar uzanan bir süreç izlemişti. Acil durum ilanından sonra ABD Merkez Bankası FED, ekonomide oluşabilecek durgunluğu engellemek adına faizleri sıfıra kadar indirmiş ve piyasaya 700 milyon dolar göndermişti.

Yakın zaman önce WELT gazetesi tarafından haberleştirilen olayda, Donald Trump yönetiminin halihazırda koronavirüs aşısı üzerine çalışan bir Alman şirketine milyarlarca dolar önerdiği iddia edilmişti. Şirkete yüklü bir yatırım yapmak isteyen ABD'nin isteği ise aşının bulunması durumunda bunun "sadece ABD'ye özel" olarak kalmasıydı. Yani ABD, üretilen aşının sadece kendi ülkesinde kullanılabilmesini garanti altına almaya çalışıyordu.

Alman bakandan Trump'a aşı şirketi cevabı

Reuters'a konuşan Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, "WELT am Sonntag gazetesinde yer alan haberi doğrulattık" demişti. Yani bakan, ortaya çıkan haberlerin gerçeği yansıttığını ve ABD'nin bu tarz bir teklif yaptığını resmi ağızdan doğrulamıştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Alman Maliyet Bakanı Peter Altmaier ise çok net konuştu: "Almanya satılık değil."

ABD'nin yaptığı teklif birçok ülkeden tepki alırken, teklifin yapıldığı Alman ilaç şirketinin aşı konusunda önemli mesafeler kaydettiği gün yüzüne çıkmıştı. Şirket, klinik çalışmalara kadar ilerlemiş, aşı ya da önleyici ilaç konusunda hatrı sayılır mesafeler kaydetmişti.