Trump'ın Olduğu Binaya Girmeye Çalışan Kadın Siber Saldırgan Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın tatil yaptığı binada ilginç bir olay yaşandı. Çinli olduğu anlaşılan bir kadın, çeşitli yalanlarla binaya girdi. Yujing Zhang isimli kadının elektronik cihazlarında ise zararlı yazılımlar tespit edildi.

Başkan Donald Trump, hafta sonu tatili için kendisine ait olan Florida’daki Mar-a-Loga bölgesindeki konutuna geçmişti. Başkanın orada olduğu saatlerde çok sıkı güvenlik önlemleri alan gizli servis ajanları, Trump’ın golf oynadığı binaya girmeye çalışan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kadına, geliş sebebini sordular. Gold sahasının bulunduğu kulübe üye olduğunu ve havuzu kullanmaya geldiğini dile getiren kadının üyeliği sorgulandığında, o kulübe üye olmadığı anlaşıldı.

Bu sırada devreye giren gold kulübünün genel müdürü, kadının babasının üye olduğunu dile getirerek, kendisini içeriye aldı. Ajanların ısrarlı sorularına kesin cevaplar vermekten kaçınan 32 yaşındaki Yujing Zhang, içeriye girdiğinde resepsiyonda duranlara Birleşmiş Milletler Çin-Amerika Ortaklığı tarafından düzenlenen bir toplantı sebebiyle binaya geldiğini dile getirdi. Halbuki o binada böyle bir etkinlik planlanmamıştı. Kadının verdiği bu cevaptan sonra harekete geçen gizli servis, kadını gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Havuza geldiğini söylemesine karşın yanında hiç mayo ya da buna benzer bir şey taşımayan kadının yanında 4 akıllı telefon, 1 laptop, 1 taşınabilir harddisk bulunuyordu. Bunlar üzerinde yapılan araştırmada ise tüm cihazların içerisinde virüsler tespit edildi.

Gizli servis ajanlarına yanlış ifade vermek, girişe kapatılmış bölgeye girmeye çalışmak gibi suçlardan mahkeme karşısına çıkacak kadının neden böyle amatör bir plan yaptığı ise anlaşılamadı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan birçok uzman, kadının bir tür siber saldırı için binaya girmeye çalıştığını dile getirirlerken, gerçeklerin mahkeme sürecinde ortaya çıkacağı düşünülüyor.