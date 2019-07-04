Trump'ın Reklam Videosundaki Oyuncu İzmirli Çıktı

Önümüzdeki sene yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri için sosyal medya propaganda çalışmaları devam ediyor. Donald Trump için hazırlanan reklam videosunda Washington'dan gösterilen Thomas'ın aslen İzmirli olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada boy gösteren Trump'ın reklam videosundaki bir detay vatandaşların gözünden kaçmadı. Reklamda kullanılan çekimlerin hazır olarak satın alındığı ve Thomas olarak yansıtılan kişinin İzmir'den olduğu ortaya çıktı. Reklam videosunda Thomas, Washington'da çalışan sakallı bir “hipster” olarak gösteriliyor.

Reklam videosunda konuşan kişilerin de aslında Trump yanlısı olmadığı dile getirildi. Tamamen hazır görüntülerin satın alındığı ifade ediliyorken, gerçek seçmene neden ulaşılmadığı ise bilinmiyor. Sosyal medyadan sahte seçmenlerle reklam videosu hazırlayan Trump reklam ofisinin tartışmalara yol açtığını belirtmek gerekiyor.

Trump için kurgulanan videoda, başkanı öven seçmenlere vurgu yapılıyorken aslında bu seçmen görünümlü oyuncu videolarının iStock’tan alındığı öğrenildi. İzmirli 'Thomas'ın da bu hazır videolardan biri olduğu ve Trump reklamı sayesinde kahve işleten bir hipster'a dönüştüğünü belirtelim.