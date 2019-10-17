Trump'ın Yazdığı Mektup Sosyal Medyada Gündem Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yazdığı mektup sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Mektup şu anda Twitter gündeminde 1. sırada.

Donald Trump, mektubu Barış Pınarı Harekatı'nın 1. gününde gönderdi. Mektup amerikan basını tarafından sızdırıldı ve sosyal medyada gündem oldu. Beyaz Saray’ın doğruluğunu teyit ettiği 9 Ekim tarihli mektupta şu cümleler yazmakta:

"Sayın Başkan,

İyi bir anlaşmaya varalım! Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve ben de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem – ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim.

Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. [SDG Genel Komutanı] General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecekleri tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum.

Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz, tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa, tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma! Aptallık etme!

Seni daha sonra arayacağım."