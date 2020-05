Trump Kararname İmzaladı: Twitter Kapatılıyor Mu?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı. Sputnik'in aktardığına göre, Trump yaptığı açıklamada Twitter'ı kapatmakla tehdit etti ve bunun yasal olarak mümkün olduğunu duyurdu. Konu hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.

Donald Trump yaptığı açıklamada "Twitter muteber olmazsa kapatırız, bu yasal olarak mümkün. Kararname ile sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız " cümlelerine yer verdi.

Adalet Bakanı William Barr'a Donald Trump tarafından sosyal medya şirketlerinin yanıltıcı uygulamalarına karşı eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verildiği açıklandı. Twitter'ın kapatılıp kapatılmayağı bilinmiyor.

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C