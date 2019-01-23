Trump, NASA'dan İmkansızı İstedi: 2020'ye Kadar Mars'a Gidin

Donald Trump’ın uzay seyahatlerinin nasıl işlediğine dair çok fikri olmasa gerek; Uluslararası Uzay İstasyonu ile yaptığı görüşme sırasında ve sonrasında, Mars’a insanlı uçuş görevinin 2020 yılına kadar bitirilmesi istedi.

Kısa bir süre önce Engerekler Takımı (Team of Vipers) ismiyle bir kitap yayınlayan eski Beyaz Saray İletişim Görevlisi Cliff Sims, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ilginç isteğinden bahsetti. Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen olayda Donald Trump, ISS’de görevli olan Peggy Whitson ile görüntülü bağlantı kurdu ve uzayda en uzun süre kalan Amerikalı unvanına kavuşan astronotla konuştu.

New York Magazine tarafından kitabın içerisinden aktarılan olaylar şöyle başlamıştı: “Donald Trump, solunda kızı ve danışmanı, sağındaysa astronot Kate Rubins’in olduğu, Oval Ofis’teki masasına oturdu. Oturduktan sonra danışmanları tarafından hazırlanan ve konuşma sırasında söylemesi gereken sözlere göz attı. Bağlantının hemen ardından ISS’de bulunan Whitson ve Jack Fisher’a sorular sordu. Sorulardan bir tanesi, ‘Uzayda olmak ize ne kazandırıyor?’ şeklindeydi.”

Konuşmanın ilerleyen kısımlarındaysa Trump, “Söyler misin? Mars’a ne zaman insan göndermeyi düşünüyoruz?” şeklinde bir soru yöneltti. Astronot Peggy Whitson ise “Yeterli bütçeyi vermeniz durumunda 2030’lu yıllarda olabilir. Maalesef uzay seyahatleri çok zaman ve para alıyor, bu sebeple uluslararası ortaklıklarla bunları yapıyoruz” cevabını verdi.

Trump: Bir yolunu bulun ve Mars'a hemen gidin

Yaşananlar 2017 yılında televizyonlara da yansımıştı; ancak görüntüleri izleyenler Trump’ın şaka yaptığını sanmışlardı. Sims ise kitabında yaşananların çok ciddi olduğunu ve Trump’ın sadece o soruyla kalmayarak, NASA ile iletişime geçerek, görev süresi bitmeden insanlı uçuşun yapılmasını istediğini aktardı. Kitapta yaşananlar şöyle anlatıldı: “Trump, NASA’yı arayarak ‘Mars planımız nedir?’ diye sordu. NASA’nın başkanı ise konuyu iyice özetleyerek anlattı ve 2030’lardan önce bu görevi yerine getiremeyecekleri belirtti. Buna rağmen Trump, 2030 cevabını kabul etmedi ve ‘Benim görev sürem içerisinde halletmenin bir yolu yok mu?’ diye sordu.”

Yeterli teknolojinin ve paranın elde edilmesi durumunda dahi Dünya'dan gönderilen bir uzay aracının Mars'a insan indirmesinin 150 ila 300 gün arasında süreceği düşünülüyor. Yani NASA bir şekilde ışık hızına ulaşmayı icat etmezse, fiziksel olarak Mars'a 3 yıl içerisinde insanlı uçuş yapmanın imkanı bulunmuyor.