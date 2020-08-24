Trump Seçim Hakkında Yanıltıcı Tweet Attığı İçin Twitter'dan Ceza Yedi

Twitter, ABD Başkanı Trump'ın bazı seçim kutularının "COVID-19 için sterilize edilmediğini" ve seçmen güvenliğini tehdit ettiğini belirten tweet'ini gizledi. Twitter, Başkan Trump'ın tweet'inin topluluk kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Trump yayınladığı tweet'te “Demek şimdi Demokratlar seçmen güvenliği felaketi olan Mail Drop Box'ları (seçim posta kutuları) kullanıyorlar. Bunlar bir kişinin birden fazla oy kullanmasını mümkün kılıyor. Ayrıca bunları kim kontrol ediyor, Cumhuriyetçi veya Demokrat bölgelere mi yerleştiriliyorlar? COVID sterilizesi sağlanmıyor, büyük sahtekarlık!" yazdı.

'Trump'ın tweeti Yanıltıcı!'

Twitter ise bu tweet'in yanıltıcı olduğunu ve topluluk kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Başkan Trump'ın tweet'ine uyarı işaret koyan Twitter, sadece yorum yapılmasına izin veriyor. Trump'ın bu tweet'ini beğenemez, retweet edemez veya alıntı yapamazsınız.

We placed a public interest notice on this Tweet for violating our Civic Integrity Policy for making misleading health claims that could potentially dissuade people from participation in voting. https://t.co/MA6E7mBpkm — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 23, 2020

Başkanın bu ihlaline ilişkin ABD'li sosyal medya devi "İnsanları oylamaya katılmaktan caydırabilecek yanıltıcı sağlık iddialarında bulunduğu ve Sivil Dürüstlük Politikamızı ihlal ettiği için bu tweete kamu yararı bildirimi yerleştirdik" diyor.

Twitter ilk defa Başkan Trump'a uyarı vermiyor

Twitter geçtiğimiz aylarda Trump'ın birkaç tweet'ine daha engel koymuştu. Mayıs ayında, “yağma başladığında atış da başlar” şeklinde tweet atan Trump'a karşı Twitter uyarı etiketi yerleştirmişti.

Trump Haziran ayında bir tweet'te "Başkanınız olduğum sürece Washington DC asla Otonom Bölge olmayacak. Eğer denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar!" demişti ve Twitter bunu zorbalığa teşvik olarak düşündüğü için uyarı vermişti.