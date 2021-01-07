Trump'a Sosyal Medya Engeli: ABD'de Neler Oluyor?

ABD'de neler oluyor? ABD'de yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarına engel getirildi. ABD'de yaşananları ve Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarına neden engellendiği ile ilgili detayları bir araya getirdik.

ABD'de Yaşananlar: ABD'de Neler Oluyor?

ABD'de yaşananlar şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı.

Biden'ın zaferini kabul etmeyen Trump destekçileri, Kongre önünde polis ile karşı karşıya geldi.

Trump destekçileri, Kongre binasına girdi. Bazı destekçiler Kongre binasına tırmandı.

Polisler ile Trump destekçileri arasında çatışma yaşandığı söyleniyor.

Yaşananlar sırasında ABD'nin başkenti Washington DC'de akşam 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trump destekçileri ABD Kongre binasını işgal etti.

Joe Biden tarafından yapılan açıklamada "Bu bir kalkışmadır" cümlesine yer verildi.

Trump bir video yayınladı ve destekçilerinden dağılmalar mesajında bulundu.

Bu yaşananlar sonrasında Twitter, Trump’ın attığı videonun alıntılı RT dışında retweet edilmesini, cevap verilmesini ve beğenilmesini kısıtladı. Twitter, ABD Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin şiddet çağrısı yapan tweetlere sansür uygulayacağını açıkladı.

Twitter'ın ABD Kongresine baskının ardından Trump'ın hesabını 12 saat kilitleyeceği bilgisi geldi.

Facebook ve YouTube, Donald Trump tarafından yayınlanan ve Kongre'nin Kasım seçimlerinin sonuçlarını onaylamak için toplandığı sırada Washington DC'ye inen isyancılara hitap ettiği bir videoyu kaldırdı. Bir dakikalık videoda başkan, yandaşlarına seçimin "hileli" olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken "eve gitmelerini" söyledi. İsyancılardan “çok özel” insanlar olarak bahsetti. Facebook'ta çalışan yetkili Guy Rosen olayları "acil bir durum" olarak nitelendirdi ve sosyal ağın harekete geçtiğini söyledi.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, videonun "yaygın sahtekarlık veya hataların 2020 ABD Seçimlerinin sonucunu değiştirdiğini iddia eden içerikler" konusundaki şirket kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, videonun diğer kopyalarının "ek bağlam ve yeterli eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal (EDSA) değerle yüklenirse" kalmasına izin vereceğini söyledi.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

Sizler ABD'de yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!