Trump'a Sosyal Medya Engeli: ABD'de Neler Oluyor?

ABD'de neler oluyor? ABD'de yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarına engel getirildi. ABD'de yaşananları ve Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarına neden engellendiği ile ilgili detayları bir araya getirdik.

ABD'de yaşananlar şu şekilde:

Bu yaşananlar sonrasında Twitter, Trump’ın attığı videonun alıntılı RT dışında retweet edilmesini, cevap verilmesini ve beğenilmesini kısıtladı. Twitter, ABD Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin şiddet çağrısı yapan tweetlere sansür uygulayacağını açıkladı.

Twitter'ın ABD Kongresine baskının ardından Trump'ın hesabını 12 saat kilitleyeceği bilgisi geldi.

Facebook ve YouTube, Donald Trump tarafından yayınlanan ve Kongre'nin Kasım seçimlerinin sonuçlarını onaylamak için toplandığı sırada Washington DC'ye inen isyancılara hitap ettiği bir videoyu kaldırdı. Bir dakikalık videoda başkan, yandaşlarına seçimin "hileli" olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken "eve gitmelerini" söyledi. İsyancılardan “çok özel” insanlar olarak bahsetti. Facebook'ta çalışan yetkili Guy Rosen olayları "acil bir durum" olarak nitelendirdi ve sosyal ağın harekete geçtiğini söyledi.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, videonun "yaygın sahtekarlık veya hataların 2020 ABD Seçimlerinin sonucunu değiştirdiğini iddia eden içerikler" konusundaki şirket kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, videonun diğer kopyalarının "ek bağlam ve yeterli eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal (EDSA) değerle yüklenirse" kalmasına izin vereceğini söyledi.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM