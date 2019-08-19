Trump’tan Huawei Hakkında Şok Açıklama!

ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, 90 günlük bir erteleme anlaşmasıyla ticari sınırlamalardan bir süreliğine kurtulmuştu. Bugün ise erteleme anlaşmasının son günü olmasına rağmen şirkete yakın kaynaklar Huawei’nin 90 günlük yeni bir erteleme daha alacağını düşünüyordu. Ancak Trump’ın bu konu hakkındaki açıklaması şaşkınlık yarattı.

Muafiyetin Uzatılması Bekleniyordu

Huawei için muafiyet süresinin uzatılıp uzatılmayacağının değerlendirilmesine rağmen, ABD başkanı Donald Trump ABD’nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini söyledi. Halbuki Huawei’nin ABD’li şirketlerden ürün almasına izin verecek olan muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyordu.

Dün New Jersey’de makam uçağına binmeden önce gazetecilere konuşan ve ulusal güvenlik nedenleriyle Huawei ile iş yapmak istemediklerini belirten Trump, "Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetimin 'geçici genel lisansı' uzatıp uzatmayacağı hakkında konuşmayan Trump, Huawei’nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını ancak bunun çok karmaşık olacağını söyledi.

ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow da aynı gün Trump’tan önce yaptığı bir açıklamada, Çin ile daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda iyi niyet göstergesi olarak, Huawei’ye tanınan lisans süresinin Ticaret Bakanlığı tarafından 3 ay daha uzatılacağını söylemişti.