Trump'tan LeBron James'e 'Aptal' Benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde CNN sunucusu Don Lemon ile röportaj yapan ve röportajında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren LeBron James'e cevap gecikmedi. Başkan Trump, LeBron'un televizyonun en aptal sunucusuyla röportaj yaptığını dile getirdi.

Hiç şüphesiz ABD'nin en dikkat çeken Başkanı olan Donald Trump şimdi de NBA yıldızı LeBron James'e saldırdı. Verdiği röportajda kendisini eleştiren ve bundan dolayı da hem sunucuyu hem de LeBron'u düşük gören Başkan Trump'a karşı eleştiriler gecikmedi. Hem NBA yıldızları hem de sosyal medya büyük tepki gösterdi.

CNN sunucusu Don Lemon'a açıklamalarda bulunan LeBron James "Başkan hakkında son birkaç ay içinde fark ettiğim şey, aslında bizi ayırmak için sporu kullanıyordu ancak ben bununla ilgili olamayacağım. Bu konuda arkama yaslanıp hiçbir şey söylemem." dedi. Bunun üzerine Trump ise James'in sanıldığı kadar akıllı olmadığını dile getirdi.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!