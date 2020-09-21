Trump Tencent Firmasını İnceleme Altına Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Çinli firmalar tarafından geliştirilen TikTok gibi uygulamaları mercek altına almış ve uygulamaların kontrol edilemez olduğunu ileri sürerek yasaklanmasını istemişti. ABD Başkanı Trump'ın baskı yaptığı Çinli firmaların arasına Çin merkezli şirket Tencent'i de eklendi. Peki, Trump Tencent'i neden inceleme altına almak istiyor? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Trump Tencent'i Neden İncelemek İstiyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Çin merkezli firmalara yaptırımlarını sürdürmeye hız kesmeden devam ediyor. ABD, TikTok'u bir ABD merkezli şirkete satmaya zorlamasının sonrasında başka bir Çin merkezli şirket olan Tencent'i kontrol altına almak istiyor. Başta oyun sektörü olmak üzere birçok alanda hizmet veren Tencent, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği önemli bilgileri teslim etmek zorunda bırakıldı.

Kontrol edilmesi mümkün olmayan yatırımları inceleme, anlaşmaları engelleme ve öneriler sunma yetkisine sahip olan CFIUS, Bloomberg raporuna göre istediği bilgileri ilk olarak Riot Games ve Epic Games'ten alacak. İncelemenin iki şirketten başlaması, Riot Games ve Epic Games'in Tencent ile arasındaki bağın derinliğinden kaynaklanıyor.

Tencent, Valorant ve League of Legends gibi video oyunları ile tanınan Riot Games'in tamamına sahipken Epic Games'te ise sadece %40 hissesi bulunuyor. Fortnite isimli tüm dünyada popüler battle royale oyunu App Store ve Play Store'dan kaldırılan Epic Games tarafına yapılan yaptırımların sonrasında oyun sektörünün önemli isimlerinden Epic Games'e TikTok gibi uygulamalara yapılan yaptırımlar uygulanırsa şirket çok zor bir durumda kalabilir.