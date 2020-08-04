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Trump, TikTok Kararını Açıkladı: Süre Verildi

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok hakkında kararını verdi. TikTok'a 45 gün süre tanındı. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da TikTok kararını açıkladı. Donald Trump TikTok kararı ile sosyal medyada gündem oldu. İşte Trump'ın TikTok kararı.

Donald Trump TikTok Kararı Nedir?

Trump, TikTok'un 15 Eylül'e kadar yeni bir sahip bulması gerektiğini aski takdirde ise kapatılacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un TikTok'un ABD tarafını satın alacağı yönünde görüşmelerde bulunduğu söylenmekteydi. TikTok'un ABD tarafı Amerikalı teknoloji devi Microsoft'a satılacak gibi görünüyor.

ABD Başkanı açıklamasında "Çin güvenlik nedenleriyle kontrol edilemez" vurgusu yaptı.

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Microsoft, TikTok'un satın alınması tamamlandıktan sonra Amerikalı kullanıcıların verilerinin ABD'ye taşınacağını ve ardından yerel olarak depolanacağının garantisini vermekte. Microsoft ile TikTok'un en geç 15 Eylül'e kadar anlaşma sağlaması beklenmekte.

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