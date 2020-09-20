ABD Başkanı Trump Onayladı: TikTok Satışı İçin Anlaşma İmzalandı

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada TikTok'un satışı için ana şirketi ByteDance ile Oracle arasındaki anlaşmayı onayladığını ve ABD uygulama mağazalarında TikTok yasağını geçici olarak ertelendiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada Pazar günü yürürlüğe girecek olan TikTok yasağını bir hafta erteleyeceğini doğruladı. Oracle-ByteDance anlaşmasına göre Çini şirket TikTok'un çoğunluk sahibi olmaya devam edecek ancak ABD operasyonlarını Oracle yönetecek.

TikTok'u kim satın aldı?

Gazetecilere konuşan Trump, anlaşmayı konsept olarak onayladığını söyledi. Trump "Anlaşmayı imzaladım" dedi ve ekledi: "Eğer başarırlarsa, bu harika. TikTok istediğimizi yapmazsa, bu da sorun olmayacak"

TikTok satış anlaşmasına Walmart da dahil olacağını aktaran Başkan Trump "güvenlik yüzde 100 olacak. Çinli şirketle ayrı bulut hizmetleri ve çok, çok güçlü güvenlik kullanacaklar" şeklinde bir demeç vererek Amerikan ulusal güvenliliğinin sağlanacağını söyledi.

TikTok ABD operasyonlarının satışını onayladı

ABD Başkanının açıklamalarına karşın TikTok sahibi ByteDance, Oracle ve Walmart'ın birlikte yüzde 20'lik hisseye sahip olacağını doğruladı: "Şu anda Walmart ile ticari bir ortaklık için çalışıyoruz. Her iki şirket de TikTok Global öncesi finansman turunda yer alacak ve şirkette yüzde 20'ye kadar pay alabilecekler"

TikTok ABD eğitim fonuna 5 milyar dolar yatırmak zorunda

Trump TikTok satış anlaşmasının ABD eğitimi için 5 milyar dolarlık bir fonu da içereceğini söyledi ancak ödemenin hangi şirketlere yapacağını belirtmedi. Trump daha önce şirketlerin ABD Hazinesine ödeme yapma isteğini dile getirmişti fakat kendisine böyle bir düzenlemenin yasal olmadığı söylendiğinde şaşırmıştı.