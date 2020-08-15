Trump TikTok'un Satılması İçin 90 Gün Verdi! TikTok Yasaklanıyor mu?

ABD Başkanı Trump, ulusal güvenliği gerekçe göstererek TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance firmasını ABD operasyonlarından vazgeçmesi için bir emir yayınladı: TikTok ya 90 gün içinde ABD'li firmalara satılacak ya da ABD'de yasaklanacak.

Trump'ın TikTok satma emri dün yaptığı açıklamayla belli oldu. "ByteDance'ın ABD'nin ulusal güvenliğini bozacak şekilde harekete geçebileceğine inandıran kanıtlar var" diyen Başkan Trump, Musical.ly'yi satın alarak Çinli ByteDance'ın ulusal güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyor.

ABD Savunma Üretim Yasasına dayanan Trump'ın TikTok satma emri, ByteDance'ın 90 gün içinde TikTok'un ABD operasyonlarından çekilmesini talep ediyor.

Trump'ın TikTok satma emri Microsoft'u hareketlendirdi

Ayrıca Trump'ın daha önceki yasaklama emri de Çin merkezli şirketin 45 gün içerisinde ABD firmalarıyla anlaşma yapmasını yasaklamıştı. Yani ABD'deki operasyonları bitirmek için elinden geleni yapan Başkan Trump, Microsoft'un potansiyel olarak TikTok'u satın alacağını söylüyor.

Trump'ın TikTok satma emri haricinde ABD yetkililerine, yaklaşık 80 milyon Amerikalı TikTok kullanıcısının kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için TikTok ve ByteDance'ı denetleme yetkisi verildi. Bu yetki kapsamında Çinli uygulamaya güvenlik cezaları yağabilir.

Şimdiye kadar en resmi satın alma açıklaması Microsoft cephesinden geliyor olsa da raporlar, Microsoft-TikTok anlaşmasının yüzde 20'den fazla olmaması nedeniyle gerçekleşmeyebileceğini gösteriyor.