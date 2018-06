Trump, Twitter'dan Stand Up'çı Jimmy Fallon'a Ateş Püskürdü!

ABD’nin nevi şahsına münhasır başkanı Donald Trump, tweet namlusunu bu kez ünlü talk-show sunucusu Jimmy Fallon’a çevirdi.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ile Amerika’nın en çok izlenen talk-show programlarından birisine imza atan ünlü isim, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinden önce Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ı programında ağırlamıştı.

Fallon, programında ağırladığı Trump'ın “peruk mu, gerçek mi?” tartışmalarına konu olan ünlü saçlarını dağıtmak için izin istemiş, Trump da saçları konusunda çok hassas olmasına rağmen buna izin vermişti.

Trump’a karşı sergilediği tutumla kariyerinin belki de en büyük hatasını yapan Amerikalı Stand up'çı, yakın çevresi de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Zira seçim sürecindeki yabancı karşıtı popülist söylemleriyle çok tartışılan Trump, 'Amerika'ya karşı varoluşsal bir tehdit' olarak görülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Hollywood Reporter ’a bir röportaj veren Fallon, Trump’ı programına konuk olarak aldığı için pişman olduğunu dile getirdi. “Onun söylemlerini normalleştirmek ya da politikalarına inandığımı göstermek için yapmadım” diyen Fallon, bir hata yaptığını ve üzdüğü insanlardan özür dilediğini söyledi.

Washington yönetiminin göçmenlere karşı uyguladığı sert politikayı da eleştiren ünlü isim, ABD başkanının hışımına uğramaktan kurtulamadı.

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have “humanized” me-he is taking heat. He called & said “monster ratings.” Be a man Jimmy!