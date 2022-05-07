Trump'ın Twitter'a Açtığı Davanın Sonucu Belli Oldu

San Francisco federal bölge mahkemesi yargıcı James Donato, Donald Trump'ın geçen yıl hesabını geri almak için Twitter'a açtığı davayı reddetti. Twitter, Trump destekçilerinin Ocak 2021'de Kongre binasını basmasının ardından eski başkanın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Şirketin duyurusunda Twitter, özellikle geçen yıl 6 Ocak'ta attığı iki tweet'e atıfta bulunarak, tweet'in "ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen suç eylemlerini tekrarlamaya teşvik etme olasılığının yüksek olduğuna" inandığını belirtti.

Trump, Ekim ayında yasağa ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle dava açmış ve yasağın Birinci Değişiklik haklarını ihlal ettiğini savunmuştu. Donato buna karşı çıktı ve kararında Twitter'ın özel bir şirket olduğuna dikkat çekti. Hakim, Trump'ın muhalifleri tarafından baskı gördükten sonra sosyal ağın bir hükûmet kuruluşu olarak hareket ettiği ve böylece eski başkanı yasakladığında Birinci Değişiklik'i ihlal ettiği fikrini de reddetti.

Trump'ın Tüm Savunmaları Federal Yargıç Tarafından Reddedildi

Trump, açtığı davada yargıçtan Twitter gibi çevrimiçi hizmet sağlayıcıların kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerden anayasaya aykırı olduğu için sorumlu tutulamayacağını belirten federal İletişim Ahlakı Yasası'na hükmetmesini istedi. Hakim bu iddiayı da reddetti ve eski başkanın CDA'nın 230. bölümüne itiraz etmek için yasal bir duruşu olmadığına karar verdi.

Eski başkan Trump, açığa alınmadan önce sıkı bir Twitter kullanıcısıydı ve yasaklandıktan sonra Truth Social adlı kendi sosyal ağını kurdu. Daha geçenlerde CNBC'ye verdiği demeçte, Elon Musk kendi üzerindeki yasağı geri alsa bile Twitter'a geri dönmeyeceğini ve bunun yerine Truth Social'da kalacağını söyledi. Daily Beast'in yakın tarihli bir haberine göre Truth Social, Twitter'ın 217 milyon kullanıcısına kıyasla günlük 513 bin aktif kullanıcıya sahip.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kararda Donald Trump mı haklı yoksa Twitter mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.