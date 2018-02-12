Trump Yönetimi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Özelleştirmek İstiyor

Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, 2024 yılından sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) devlet bütçesinden fon vermeyi bırakmak istiyor.

ABD, Rusya, Kanada ve Japonya başta olmak üzere tam 16 ülke tarafından inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu, ilk olarak 1998 yılında faaliyete geçmişti. Bünyesindeki onlarca astronot ile 20 senedir aralıksız bir şekilde çalışmalar yürüten ISS'nin görev süresi, ABD'nin bütçe artırımına gitmesi sonucunda 2024 yılına kadar uzatılmıştı.

Fakat Trump yönetimiyle birlikte ABD'nin bu yöndeki politikası radikal bir şekilde değişebilir. Washington Post'un edindiği bir NASA belgesine göre, ABD yönetimi, ISS'yi ticari olarak işletilen bir girişim haline getirmek istiyor. Dünya’nın alt yörüngesinde dolaşan bu devasa laboratuardan tamamen vazgeçmeyi düşünmeyen ABD, istasyonun özel sektöre devredilebilmesini sağlayan bir geçiş planı üzerinde çalışıyor.

Beyaz Saray, bugün açıklayacağı bütçe programında, 2019 mali yılında özel sektörden ISS için 150 milyon dolar talep edecek. Ticari kuruluşların desteği ile istasyonun çok daha fazla gelişebileceğini düşünen Trump yönetimi, ilerleyen yıllarda ISS'yi tamamen özel sektör aracılığıyla fonlamak istiyor.

Trump'ın planı her ne kadar ISS'yi özelleştirmek olsa da, eldeki bilgilere rağmen bunu yaparken tam olarak nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Nitekim ISS, ABD de dahil olmak üzere tam 16 ülkenin işbirliğinde olarak kuruldu. Dolayısıyla birçok ülkenin ortak olduğu bu girişimin yalnızca bir kısmının özelleştirilmesi bazı sorunlar doğurabilir.

Buna ek olarak, ISS'nin özelleşmesi halinde asıl amacına hizmet etmeyeceğini düşünenler de çoğunlukta. Bilimsel faaliyetler için 1998 yılında kurulan istasyon, özel sektörle birlikte bir uzay oteli haline de gelebilir. Tabii bu durumun birçok kişi tarafından hoş karşılanmayacağını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.