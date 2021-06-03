Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu kapatıldı. 1 ay önce hizmet vermeye başlayan sosyal medya hizmetinde yalnızca Trump'ın kendi paylaşımları yer alıyordu.

Trump'ın Sosyal Medya Platformu Neden Kapatıldı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook gibi büyük sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı. Trump, sosyal medya devleri tarafından yasaklanmasının ardından takipçilerinin onu takip edebileceği herhangi bir platform kalmamıştı.

Facebook ve Twitter'daki yasağı hala devam eden Trump'ın uzun bir zamandır kendi görüşlerini paylaşabileceği özel ve özgürce konuşabileceği bir yer oluşturmak gibi planları vardı. Trump, sosyal medya yasağından yaklaşık 4 ay sonra bir sosyal medya hizmeti kurmuştu.

Sosyal medya platformunda yalnızca Trump'ın kendi paylaşımları yer alıyordu. Bu sebepten ötürü 1 ay önce açılan platformun tam olarak sosyal medya platformu olduğu söylenemez çünkü kullanıcılar arası etkileşim kurulmasına izin verilmiyordu. Sosyal medya platformu yerine mikro blog tanımını yapmak daha doğru gibi görünse de kullanıcılara tanınan olanaklar, ona sosyal medya uygulamalarındaki özellikler yüklüyordu.

Sosyal medya hizmetinde Trump'ın paylaşımlarının yanında 3 adet buton yer alıyordu. Bunlardan ikisi Facebook ile Twitter'ın simgelerinden oluşuyordu. Bu simgeler aracılığı ile Trump'ın paylaşımları Twitter ve Facebook hesaplarında paylaşılabiliyordu. Üçüncü buton ise paylaşımların beğenilmesine olanak sağlıyordu.

Donald Trump'ın yardımcısı Jason Miller, Reuters'a yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunun kapatıldığını ve tekrar açılmayacağını açıkladı. Platformda yorum yapma özelliğinin olmaması, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Sosyal medya platformunun doğasına aykırı olan tek yönlü iletişim sunan hizmet, kullanıcılar tarafından pek ilgi görmedi.

Twitter tarafından yapılan geçtiğimiz aylarda açıklamada, Donald Trump yeniden aday olsa bile yasağın devam edeceği belirtilmişti. 8 Ocak tarihinde Twitter hesabı askıya alınan Trump'a uygulanan yasak sonsuza dek devam edecek.

Birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası'nda meydana gelen olayların ardından sosyal medya platformları başta olmak üzere birbirinden çeşitli platformdan yasaklanan Donald Trump'ın Facebook yasağı da uzatılmıştı.

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