TSK'nın Afrin Videosunu Silen YouTube'dan Geri Adım!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın 35. gününde Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun havadan vurulma görüntülerini YouTube'dan paylaşmış ancak sosyal medya devi beklenmedik bir şekilde videoyu kaldırmıştı.

YouTube'un söz konusu videoyu 'topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle' kaldıması üzerine TSK jet hızıyla bir karşılık verdi ve videonun tamamını Twitter'a yükledi. Paylaşım çok kısa bir sürede binlerce retweet ve beğeni aldı.

Afrin’e Silah ve Mühimmat Taşıyan Terör Örgütü Konvoyunun Vurulması - 22 Şubat 2018 pic.twitter.com/PL8fFP3ZOM — TSK (@TSKGnkur) 23 Şubat 2018

Aslına bakarsanız TSK'nın videosunda YouTube platformunda olmayan hiçbir şey yok. Demem o ki, paylaşılan videoya tıpa tıpa benzerlikte binlerce içerik görebilirsiniz. Hal böyleyken YouTube'un bu yönde bir adım atması, özellikle Türk kullanıcılar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Kaldırılan videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyordu. Ta ki, bugüne kadar!

YouTube, gelen tepkiler üzerine bu kararından geri adım atarak, Afrin’e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulduğu görüntüleri yeniden yayına aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz haftalarda aralarında Facebook, Twitter ve YouTube'un da bulunduğu sosyal medya devlerine uyarılarda bulunmuş ve Afrin operasyonunda askerlerimizi ve halkımızı kötü etkileyecek görüntü ve paylaşımların olmaması konusunda dikkat etmeleri gerektiğini açıklamıştı.