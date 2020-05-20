TSK'daki Vaka Sayısı Açıklandı! Bakan Duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının kaç olduğunu açıkladı.

TSK'da Vaka Sayısı Kaç?

Hulisi Akar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim corona virüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı.

Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok."

Bakan Akar açıklamasının devamında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye Geneli Vaka Sayısı Kaç?

19 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 olarak açıklandı.