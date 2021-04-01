Tayvanlı Çip Devinden Tarihi Karar: 100 Milyar Dolar Yatırım

TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı geliyor. Geçtiğimiz dönemde bu yana yarı iletken çip pazarında yaşanan tedarik sıkıntısı, yonga üreticilerini harekete geçirmiş durumda. Intel'in 20 milyar dolarlık hamlesinden sonra TSMC rekor kıracak: 3 yılda 100 milyar dolarlık çip yatırımı yapılacak.

Intel'in gelişmiş yonga üretim kapasitesini genişletmek için 20 milyar dolarlık bir plan açıklamasından günler sonra, anlaşmalı yonga üreticisi TSMC dev planını duyurdu. Tayvanlı şirket, tesislerindeki kapasiteyi artırmak için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Müşterileri arasında Apple ve Qualcomm olan Taiwan Semiconductor Manufacturing şirketi, gelişmiş yongalar tasarlamak ve üretmek için bu yıl 25 milyar ila 28 milyar dolar arasında bir harcama yapmayı planlamıştı.

Bu dev yatırım, ilk olarak otomobil şirketlerini üretimi kısmaya zorlayan yarı iletken yonga kıtlığından kurtulmasıyla gerçekleşti. Fakat günümüzde pandemi kaynaklı bir talep artışı, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerine de zarar veriyor.

TSMC, Reuters'a yaptığı açıklamada, "COVID-19 salgını her açıdan dijitalleşmeyi de hızlandırıyor. 5G trendi ve yüksek performanslı hesaplamanın önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı iletken teknolojilere olan talebi artırmasını bekliyoruz. Bundan dolayı da daha yüksek bir büyüme dönemine giriyoruz" dedi.

TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı

TSMC'nin hisseleri yapılan açıklamayla birlikte yaklaşık yüzde 2 oranında büyüdü. Tayvanlı üretici, diğer teknoloji firmaları gibi, COVID-19 salgını sırasında dizüstü bilgisayar, tablet ve diğer ekipmanları satın almayı zorunlu kılan evden çalışma eğiliminden yararlandı.

TSMC ayrıca Mayıs ayında Arizona'da 12 milyar dolarlık fabrika kurmayı planladığını duyurdu. Bu plan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel teknoloji tedarik zincirlerini Çin'den çıkarmaya çalışan yönetimi için açık bir kazançtı.

TSMC'nin en büyük rakiplerinden olan Intel, bu ay Arizona'daki mevcut bir kampüste kendi çiplerini yapmak için iki yeni fabrika kuracağını ve aynı zamanda ürünlerini özel bir iş modeliyle dış müşterilere açacağını söyledi.

Ek olarak geçtiğimiz gün gelen bir iddia Apple'ın, Tayvanlı yonga üreticisi TSMC ile üretim ilişkisine devam edeceğini gösteriyordu. Digitimes'ın yeni raporuna göre Apple, yeni nesil Mac'ler için işlemci üretimine başlanmasını istiyor. Rapor ayrıca mevcut M1 çipinin 5nm teknolojisine yükseltme olacak 4nm teknolojisine dayandığını iddia ediyor.