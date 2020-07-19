TSMC 3 nm Yonga Setleri Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayacak

Apple, Qualcomm, Huawei gibi şirketlere yonga üreten TSMC, 3 nm yonga mimarisi ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Firmanın bundan kısa bir süre önce 5 nm ile ilgili çalışmalarını tamamladığı zaten biliniyordu.

15 milyar dolarlık yatırım yapan bu firma, yarı-iletkenlerdeki transistör sayısını yaklaşık %77 miktarında arttırmayı planlıyor. Böylece sektördeki güçlü konumunu koruyabilecek. Öte yandan firmanın çok hızlı bir şekilde 3 nm yonga mimarisi ile ilgili çalışmalarını bitirmesi gerekiyor.

TSMC 3 nm yonga mimarisi değişim yaratacak

7 nm mimarisinden daha güçlü ve daha az enerji tüketecek 5 nm yongalar, daha şimdiden çok büyük bir taleple karşılaştı. Tasarruf gibi konuların büyük oranda daha fazla gündeme geldiği şu günlerde, firmaya olan talep fazlaca artış gösterebilir. Henüz zamanlama konusunda şirketin net olduğunu söylemek mümkün değil.

TSMC bu yeni yongalar hakkında önemli bir talebi karşılayacak. Mesela Apple’ın A12 Bionic yonga setinde 6,9 milyar transistör bulunurken, A13 Bionic’te 8,5 milyar transistör olması bekleniyor. Böylece şirket çok daha gelişmiş bir enerji tasarruf sistemine sahip olacak. Hadi gelin biraz da konuyla ilgili sayısal verilere göz atalım.

Genel sayısal verilere bakıldığında, nedir bu 3nm teknolojisi? 5 nm mimarili yongalara göre %10 ila %15 arasında performans büyümesi veren ve %20 ila yüzde 25 arasında enerji verimliliği üzerinde duran firma; bu alanda çığır açabilir. Özellikle de 3 nm mimarisinden beklentiler büyük. Sizce şirket bu beklentilerin üstesinden gelecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.