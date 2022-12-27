TSMC, Apple M2 Pro İçin Seri 3nm Çip Üretimine Başladı

Çip teknolojisi her geçen gün önlenemez bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Halihazırda dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki TSMC, günden güne geliştirdiği daha küçük transistörlere sahip çiplerle dikkat çekiyor. Firma, bu yılın başlarında çip üretiminde transistör boyutu konusunda 3 nanometreye inmeyi başardığını açıklamıştı.

Bu ay başında ABD'de açılan TSMC Arizona fabrikalarında 3nm Apple çiplerinin üretileceği haberinden kısa bir süre sonra asıl gelişme Tayvan'da yaşandı. TSMC, seri 3nm çip üretimine Tayvan'da başladığını duyurdu.

ABD Çip Hamlesine Karşı TSMC Ayakta Durmaya Çalışıyor

2020 yılı içerisinde patlak veren çip krizi, başta ABD olmak üzere uluslararası alanda ülkeleri milli çip endüstrisi oluşturmak üzere harekete geçirmişti. ABD'de milyarlarca doları bulan devlet destekli yardımlar sayesinde büyük Amerikan şirketleri çip üretimine başladı.

Dünyanın en büyük çip sağlayıcısı konumundaki TSMC, ABD'nin hamlesine karşı müşterilerini elinde tutmak için ABD'deki yatırımlarını artırdı. Apple ile anlaşmaya giden şirket, yeni nesil Mac'lerde kullanılmak üzere 3nm çip üretimi için TSMC Arizona tesislerine 38 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Anlaşmayı, "Bu çipler gururla 'Amerika'da Üretildi"' olarak damgalanabilir!" sözleriyle duyuran Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamalarının ardından ilk 3nm çiplerin TSMC Arizona tesislerinden çıkacağı düşünülüyordu.

Ancak 3nm üretiminin Tayvan'da başlaması, TSMC'nin denizaşırı yatırımlarına rağmen Tayvan'ı hala ARGE projeleri için merkez üssü olarak kullanmak istediğini gösteriyor.

2023 yılında çıkacağı düşünülen Mac, Macbook ve iPad'lerde 3nm'lik M2 Pro ve M2 Max çiplerinin yer alması bekleniyor. Şirketin açıklamalarına göre 2025 yılında 2nm boyutunda çip üretimine başlanması bekleniyor.