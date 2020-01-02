TSMC, iPhone 12 İşlemci Üretimine Başlıyor

2020 iPhone’larına güç verecek işlemcinin üretimine çok yakında başlanıyor. Peki, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e hayat verecek işlemciyi kim üretecek?

Apple’ın 2020’de dört iPhone modeli tanıtması bekleniyor. 5.4 inçlik iPhone 12, serinin en düşük donanımlı en ucuz modeli olacak. 6.1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, iPhone 11 ve 11 Pro’nun yerini alacak. 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max te en üst model olarak karşımıza çıkacak. Apple’ın 2020 iPhone’larında tasarım değişikliğine gideceği de söylentiler arasında. Çentiksiz ekranlı, hem Face ID hem de Touch ID’yi taşıyan iPhone modeli bu sene de gelmezse Apple’ın işi oldukça zor. Şu anda iPhone 12 özellikleri hakkında tek bildiğimiz 5 nm işlemciden güç alacak olması. iPhone’ları rakiplerinden ayıran en önemli donanım olan işlemci 2020’de de TSMC’de. 5 nanometre işlemcilerin üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacak ve TSMC’nin toplam üretim kapasitesinin en az üçte ikisini alacak. Geri kalanı tahmin edeceğiniz üzere Huawei’nin HiSilicon işlemcisine ayrılacak.

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’e güç veren A13 Bionic çip, Apple’ın 7nm üretim sürecinden geçen son işlemci olacak. A12’den yaklaşık yüzde 20 daha hızlı ve 10nm yonga seti A11’den önemli ölçüde daha hızlı olan A13, hali hazırda yüksek performans sunuyor ve iPhone 11 daha yeni işlemcili kendisinden sonra çıkan telefonlarla kapışıyor. A14 ne kadar hızlı olacak bilemiyoruz ancak her zamanki gibi iPhone’lar hız konusunda rakipsiz olduklarını göstereceklerdir.