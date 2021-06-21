Apple ve AMD'nin Güvendiği TSMC Pazar Payı ile Rakipsiz

Başta Apple ve AMD olmak üzere pek çok teknoloji üreticisine çip üreten TSMC pazar payı ile öne çıkıyor. Tayvan çip üretiminin lideri olan TSMC, teknoloji için yeni tekel haline gelebilir.

Teknoloji dünyasında potansiyel bir sorun yavaş yavaş ortaya çıkıyor olabilir: dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Apple, AMD, MediaTek ve diğer pek çok şirket, çip tasarımlarını, telefondan dizüstü bilgisayarlara ve otomobillere kadar çeşitli cihazlarda kullanılan tüm önemli çipleri oluşturan TSMC'ye devrediyor.

Tüketicilerin çoğu muhtemelen TSMC'yi hiç duymadı, çünkü TSMC'nin ürettiği ürünlerde kendi markası yer almıyor. Ancak Wall Street Journal'a göre, TSMC'nin 550 milyar dolarlık piyasa değeri, onu dünyanın en değerli 11. şirketi haline getirdi.

Tüm dünyanın çok sayıdaki teknoloji üreticilerinin çip konusunda TSMC'ye güvendiği göz önüne alındığında, hem Çin'e hem de Tayvan'a bağlı olan TSMC'nin tekel haline gelmesi büyük bir sorun haline gelebilir.

TSMC pazar payı diğer şirketlerin toplamından daha büyük

Küresel çip pazarında kıtlığa neden olan sorunlar olduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz, ancak TSMC'nin bir felaket durumunda bunu karşılayabilecek rekabet miktarına sahip olmadığı sonucuna varabiliriz. TrendForce'a göre Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, üç aylık dönemde küresel çip gelirinin %56'sını oluşturdu.

Araştırma firması Capital Economics'in işaret ettiği gibi, çip için Tayvan'a bağımlı olmak küresel ekonomi için bir tehdit oluşturuyor. Araştırmacı, dünyadaki en modern çiplerin %92'sinin TSMC'den geldiğini ve geri kalanından Güney Koreli Samsung'un üretiminde olduğunu söylüyor.

Apple'ın belirli Mac ve iPad Pro'da (2021) kullandığı M1 çipini de bu listeye dahil etmek mümkün. Apple tarafından şimdiye kadar tasarlanan en güçlü çip olan M1, her çipin içine 16 milyar transistörün yerleştirilmesine izin veren 5nm işlem mimarisi kullanılarak TSMC tarafından inşa edildi.

Büyük ülkeler, küresel çip endüstrisindeki önemlerini artırmak için girişimlere sahip. ABD Başkanı Biden, yerli çip üretimini artırmak için 50 milyar dolar ayırdı. AB, 2030 yılına kadar dünyanın yeni nesil çiplerinin %20'sini tedarik etmek istiyor.

Araştırma firması olan IC Insights, TSMC ve Samsung Foundry'ye yetişmek isteyen ülkelerin, TSMC ve Samsung'u yakalamak ve makul başarı şansına sahip olmak için beş yılda 30 milyar dolar harcamak zorunda kalacaklarını söylüyor.