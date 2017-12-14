Tsubasa'nın Yeni Bölümünden İlk Video Geldi

Birçok kişinin çocukluğunun en unutulmaz çizgi serilerinden Kaptan Tsubasa için geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber gelmiş ve TV Tokyo, serinin yeni bölümlerini yayınlamaya başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından yeni Captain Tsubasa bölümleri için ilk video da yayınlandı.

Yōichi Takahashi tarafından ortaya çıkarılan Kaptan Tsubasa, ilk olarak 1981 yılında manga olarak yayınlanmaya başlamıştı. 1988 yılına kadar süren ilk serinin ardından üretime devam eden Takahashi, günümüzde dahi Tsubasa çizmeye devam etmişti. Tüm bunlar olurken TV Tokyo, 1983 yılında Kaptan Tsubasa adı altında bir anime serisi hazırlama kararı almış ve neredeyse tüm Türkiye’nin izlediği Tsubasa serisi 1983 yılında ilk kez televizyon ekranlarına gelmişti. Yayınlanan animenin ardından çeşitli filmler, videolar ve devam eden Captain Tsubasa: Road to 2002 gibi başka serilerle Tsubasa yaşamaya devam etmişti.

Yakın zaman önce bir basın toplantısı düzenleyen TV Tokyo ise bir başka Captain Tsubasa serisi yayınlamaya hazırlandıklarını duyurdu. Nisan 2018’den sonra yayınlanmaya başlanması beklenen yeni bölümlerin yönetmenlik koltuğunda Toshiyuki Kato’nun olacağı da söylendi. Bununla birlikte yeni serinin yazarı Atsuhiro Tomioka(Inazuma Eleven), karakter tasarımı ve şef animasyon yönetmeni Hajime Watanebe(Kaleido Star, School Rumble) olacak şeklinde bir başka açıklamayla da önemli bilgiler verildi. Ayrıca Jojo’s Bizzare Adventure‘dan David Production bu animenin yapımında rol alacağının altı çizilirken, hemen aşağıdaki video bizlerle paylaşıldı.