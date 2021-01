Ghost of Tsushima Hayranları Tsushima Adası İçin Para Topladı

Ghost of Tsushima oyuncuları Tsushima Adası için para topladılar. Geçtiğimiz dönemde çıkış yapan ve macera-aksiyon kategorisinde ön plana çıkmayı başaran Ghost of Tsushima, oyuna ilham kaynağı olan Tsushima Adası'nın onarılmasında büyük rol oynayacak.

İlk olarak Temmuz 2020'de oynanabilir hale gelen Ghost of Tsushima, pek çok oyuncu tarafından uzun zamandır en iyi macera oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. 2020 için Yılın En İyi 10 Oyunu listesinde de olmayı başaran Ghost of Tsushima'nın başarısında kendine özel dünyasının büyük katkısı var.

Adanın manzaralı Watatsumi Tapınağı, geçen yıl bir tayfun sırasında ağır hasar gördü. Buna karşılık rahip Yuichi Hirayama, geçtiğimiz Kasım ayında destek için Japon çevrimiçi kitle fonlaması platformu Campire'da bir yardım kampanyasına destek verilmesini istedi. Ghost of Tsushima hayranları da gerçek dünyadaki Tsushima Adası'nı kurtarmak için açılan fonlamaya rekor yardım yaptı.

"Ghost of Tsushima oyununun oyuncularından büyük bir destek aldık ve bunun Tanrı'nın rehberliğinde geliştiğini hissediyorum. Tsushima'daki ruh, dünyanın her yerindeki oyunculara işlemiş olmalı" ifadelerini kullanan rahip, 27.103.882 Japon yeni topladıklarını söyledi. Bu miktar, hedeflenen rakamın yüzde 500'ünden fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

(Watatsumi Mabedi'nin hasar almadan önceki görüntüsü)

Tsushima Adası için para toplayarak tarihe geçecekler

Watatsumi Mabedi'nin fotoğraflarına bakılırsa, Ghost of Tsushima'dan alınan görüntüleri yansıttığını görmek mümkün. Bununla birlikte Tsushima Adası'nın orta bölgesinde bulunan tapınak oyunda görünmüyor, ancak oyun kılavuzunda belirtildiği gibi tapınaklar hakkında birkaç önemli nokta bulabilmeniz mümkün.

Ayrıca Torii Kapısı'nın inşasında 10.000 yen veya daha fazla bağış yapan destekçi adlarının bir tapınağa verilmesi düşünülüyor. Geliştirme, tüm bütçeler hesaba katıldığında bu yılın Nisan ayında başlayacak.

Bir kurgu eseri olmasına rağmen Ghost of Tsushima, 1268 yılı civarında Japonya'nın Moğol istilası olaylarına dayanmakta.Tüm bu hikaye ve oyunun gerçekçi dinamiği ise oyuncuları kilitlemeyi başarmış gibi gözüküyor. (Ghost of Tsushima detayları hakkında daha fazla bilgi için)

Ghost of Tsushima, ülkeye olan özgünlüğü nedeniyle Japonya'da inanılmaz derecede iyi sattı. Oyunun lansmanından sonra bir Japon profesör, Ghost of Tsushima'da bulunan tarihsel doğruluklara işaret etti. Ayrıca neredeyse bir ay sonra Ghost of Tsushima, Spider-Man'in ardından en çok satan ikinci oyun olmayı başardı.