Uzay Ajansı Başkanı: İlk 10 Yıl İnsanlı Uçuş Planlamıyoruz

TUA ilk 10 yıl insanlı uçuş düşünmüyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin tarafından yapılan açıklamalara göre ilk 10 yıllık hedefte insanlı uçuş yapılmayacak. Ayrıca Ay yüzeyine en erken 2028'de inebiliriz.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım AA'ya verdiği demeçte Milli Uzay Programı'yla ilgi çekici noktalara değindi. 10 yıl içerisinde 10 bin uzman ismin ekibe dahil olması gerektiğini belirten Yıldırım, ilk 10 yıl içerisinde insanlı uçuşun yapılmayacağını aktardı.

TUA ilk 10 yıl insanlı uçuş düşünmüyor

Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Yıldırım, Ay seyahatinde birtakım ölçümlerin yapılacağını ve fotoğrafların çekileceğini ifade etti:

"Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay'dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok.

Zaten dünyada insanlı uçuş yapan 3 ülke ABD, Rusya ve Çin. Diğer ülkeler de kendi uzay insanlarını, bu üç ülkenin imkanlarıyla gönderiyor. Uzaya insan göndermek çok zor, çok riskli, yüksek teknoloji ve tecrübe isteyen bir konu. Dolayısıyla Ay'a veya herhangi bir gök cismine insan göndermemiz söz konusu değil."

2028'de tamamlanması hedeflenen ilk görevin Ay yüzeyine yumuşak iniş olduğunu belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, 2023 hedefinde ise Ay programınının testlerinin devam edeceğini aktardı:

"İlk defa yapacağımız şeyi, tek seferde yapmak riskli olduğundan 2023 hedefinde bunun birçok etabını denemiş olacağız. Mesela roket ateşlemeyi deneyeceğiz, yol boyunca araçla haberleşmeyi, onu kontrol etmeyi, Ay'a ulaştırmayı deneyeceğiz.

Toplayacağımız verilerin ülkemize aktarılması, işlenmesi hepsi önemli. Yer istasyonlarının buna göre yazılımlarının uyumlu bir şekilde hazırlanması gibi konular bize tecrübe kazandıracak. Dolayısıyla Ay'dan herhangi bir şey alıp dönmek söz konusu değil."

Türkiye uzay limanı kurmaya elverişli değil

Uzay limanı hedeflerinin ise teknolojik ve ticari olduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin coğrafi anlamda uzay limanı kurmaya elverişli olmadığını aktardı. Yıldırım'a göre uzay limanının Türkiye'de kurulması diğer ülkelerle rekabet için yeterli değil:

"Birden fazla ülkenin ilgisi var. Müşterek uluslararası iş birliğiyle gerekirse birden fazla ülkeyle bir araya gelerek uzay limanını ticari maksatla işletmeyi programımıza aldık."