TÜBİTAK Başkanı Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi!

Covid-19 küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken milyarlarca insan tedavi sırasında işe yarayacak aşı ve ilaç hakkında iyi haberler bekliyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Covid-19 aşısı ve ilacı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Covid-19 Aşısı ve İlacı Ne Zaman Bulunacak?

Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs ile başa çıkabilmek adına ilaç ve aşı geliştirmeleri hız kesmeden sürüyor. Ülkemizde bu kapsamda 25 üniversite, 8 kamu araştırma kurumu ve 8 özel şirket toplam 225 araştırmacı ile faaliyet gösteriyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkemizde süren aşı çalışmaları hakkında merak edilen bazı detayları açıkladı.

"Araştırmacılarımız, firmalarımız ve ülkemiz olarak biz bunu yapabilecek noktadayız. Ülkemizin en seçkin araştırma grupları ve bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor." "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken, biz bunu sentezleme ve üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise dokuz aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanmış olacak."

Hasan Mandal yaptığı açıklama neticesinde klinik öncesi aşamaların dokuz aylık bir süreç içerisinde, yani bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında, tamamlanacağını düşündüğünü vurguluyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.