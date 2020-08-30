TÜBİTAK Çok İddialı: “Herkes Bizi Takip Edecek”

Türkiye’nin bilimsel araştırmalar merkezi olarak bilinen TÜBİTAK çok iddialı. Son dönemlerde teknoloji ile ilgili çalışmalar her arttığında bazı iddalı gündemler de aynı oranda artış gösteriyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde desteklenen "Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temalı proje için önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında önemli projelerin geleceği ile ilgili bazı detaylara yer verdi.

Proje açılışlarına katılan TÜBİTAK çok iddialı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak bu yıl 91 doğa eğitimi ve bilim okulları programı düzenlediklerini söyleyerek konuşmasını yaptı. Yine böyle bir program için Kastamonu’ya gitmişti.

Mandal, "Öğrencilerimiz burada gerçekleşen eğitimlerde tasarlamayı, tasarladıklarını yenilikçi yöntemlerle üretmeyi, sorunları çözmeyi ve bunların tümünü yaparken bunu doğanın içinde yapmak noktasında kendilerini keşfediyorlar. Geleceğin sorunlarına çözüm üretiyorlar. Kendi öz güvenlerini oluşturuyorlar." ifadelerine yer vererek konuyu detaylandırdı.

TÜBİTAK başkanı Mandal, "Biz hep şunu söylüyoruz, bizim geleceğimizde artık ülkemiz takip eden değil, takip edilen, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacak. Bunun hepsinin genellemesine biz milli teknoloji hamlesi diyoruz. Bu gençlerimiz milli teknoloji hamlemizin fertleri, bireyleri, geleceğin teknoloji yıldızları. Ben hepsini yürekten kutluyorum. Geleceğin TÜBİTAK başkanları, geleceğin liderleri buradaki bu gençlerimizden çıkacak." ifadelerine yer vererek önemli bir noktaya değinmiş oldu. Sizce TÜBİTAK hedeflediği aşamalara ulaşabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.