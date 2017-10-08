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  4. TÜBİTAK Desteğiyle Protez El Üretilecek

TÜBİTAK Desteğiyle Protez El Üretilecek

Yerli protez
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman proje
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler, TÜBİTAK’tan aldığı yüz kırk bin liralık destekle birlikte yüzde yüz yerli el protezleri üretecek.

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta üretilen el protezlerine alternatif üretmek için harekete geçen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler, ‘yüzde yüz yerli’ el protezleri için çalışmaya başladı. ‘Ampütasyon Derecesine Göre Ayarlanabilir Elektronik Kontrollü Protez El Tasarımı’ başlıklı projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğini alan İşler, Ege Üniversitesi Teknokent’i içerisinde, İSLERYA Medikal ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile projesini gerçeğe taşımaya bir adım daha yaklaştı.

Piyasadaki rakiplerinden çok daha ucuza mal edilebilen ve kişinin organ kaybına göre şekil alabilen protez el projesine 2013 yılında başladığının altını çizen Yalçın İşler, ‘Dünyada patentli protez el olarak satılan üç ürün var. Bu üç ürünün yanına yüzde 100 yerli fikirle patentleyebileceğimiz bir ürün ortaya koyduk’ şeklinde konuştu.

2019 yılından sonra satın alınabilecek ürünle birlikte dar gelirli vatandaşların daha fonksiyonel ürünlere ulaşabileceğini de söyleyen öğretim üyesi, prototipin üretilmesinin hemen ardından oluşturulacak üretim bandıyla yıllık bin adet üretim kapasitesine ulaşmak istediklerini kaydetti ve 'Bu, onlarca kişinin istihdamı demek. Ulusal pazarda söz sahibi olan bir Türk firması da destek olacağını söyledi' şeklinde konuştu.

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ETİKETLER: tübitak TÜBİTAK hibe

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