TÜBİTAK, Güneş’te Devasa Bir Leke Keşfetti!

Antalya Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) özel teleskop ve kamera sistemleri kullanılarak Güneş’te devasa bir leke keşfedildi. Keşfedilen lekenin Dünya’dan çok daha büyük olduğu belirtildi. TÜBİTAK’ın Güneş üzerinde keşfettiği leke hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

TÜBİTAK, Güneş’teki Büyük Lekeyi Ortaya Çıkardı

AR 2786 olarak isimlendirilen leke, Güneş diskinin güneydoğu tarafında görüldü. Bu lekenin yeni başlayan leke çevriminin şimdiye kadar görülmüş en büyük işaretçisi olarak ortaya çıktığı açıklandı. Güneş patlamalarının gerçekleşebileceği bir bölge olabileceği düşünülen AR 2786’da henüz önemli bir Güneş patlamasının meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Güneş’in astrofizikçiler için bir laboratuvar olduğunu belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi görevlisi Dr. Tucay Özışık diğer yıldızlarla ilgili tüm bilgilerin Güneş’ten elde edildiğini söyledi. Dr. Özışık, konu hakkında yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: “Çünkü Güneş'i yeterince ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Çok eski yıllardan beri yapılan çalışmalar, Güneş'in bir çevrimi olduğunu gösteriyor. Yeni bir aktivite çevrimi var ve bunun ortalaması 11-12 yılda bir gerçekleşiyor. Bilim Toplum Merkezi'ne gelen küçük yaş grupları çocuklara, 'Güneş adeta çok sinirleniyor, üzerinde çok leke çıkıyor' diye anlatıyoruz.”

Güneş’in söz konusu çevrim süresi boyunca bir yüzeyinin diğer bölgelere kıyasla daha soğuk olduğunu belirten Dr. Özışık, manyetik alanı daha yüksek bölgeleri gösteren lekelerin arttığını ya da azaldığını ifade etti. Dr. Özışık, “Şimdi yeni bir çevrim başladı. Yeni çevrimin ilk lekeleri de gözükmeye başladı. Geçenlerde baya büyük simetrik bir leke vardı. Buradaki bir özel Güneş teleskopu ile onun birkaç kare fotoğrafını çektik. Bu da yeni başlayan çevrimin ilk lekesi olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin web sitesinde yayımlandı” şeklinde konuştu.

Güneş patlamasının beraberinde gelecek olan tehlikelere değinen Dr. Özışık, “Güneş patlamaları sonucunda uzaya yüksek enerjili parçacıklar fırlatılmaktadır. Doğrudan gezegenimize doğru gerçekleşen şiddetli Güneş patlamaları sonucunda fırlatılan yüksek enerjili parçacıklar, gezegenimiz etrafında dolanan yapay uydular için zaman zaman zararlı olmakta, bazı uç durumlarda Yer üzerindeki günlük hayatı da etkileyebilmektedir. Bu nedenle Güneş üzerindeki lekeler ve patlamaların sürekli izlenmesi gereklidir” dedi.