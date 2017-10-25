TÜBİTAK, Milli İşletim Sistemi Pardus'u Yeniliyor!

Linux tabanlı olan milli işletim sistemi Pardus için TÜBİTAK ULAKBİM tarafından çalışmalara başlandı. Pardus’un içine sızmış olan terör örgütlerini temizleyen ve özel sektörden destek bekleyen TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Pardus’un yeniden canlandırıldığını dile getirdi.

Kamu Açık Kaynak Konferansı'nda konuşan TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Pardus’un 2011 ve 2013 yıllarında yapılan saldırılardan dolayı kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Ayrıca 2014 yılından bu yana çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Ergin şu şekilde konuştu: "2011-2013 döneminde malum yapının müthiş gayretleriyle TÜBİTAK'taki Pardus yapılanması tamamen çökmüştü. 2014'te bunu ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetler olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi."

Ayrıca Ergin, açık kaynak koduyla sadece tüketici olmaktan çıkılacağını ve üretici konumuna geçileceğini dile getirirken, Pardus’un yenilenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteği olduğunu söyledi.

TSK başta olmak üzere pek çok kamu binasında aktif olarak kullanılan Pardus kullanımı hakkında ise Ergin şu sözleri kaydetti: “Milli Savunma Bakanlığı'nda 5 bin istemci ve 420 sunucu milli işletim sistemi Pardus işletim sistemiyle asıl işlemlerini gerçekleştiriyor. 2015’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nda dönüşüm projemiz başlatıldı. Yüzde 70 civarında bakanlığın dönüşümü tamamlandı. Yaklaşık 5 bin istemcisi bulunan İSKİ’de 2 bin 400 istemci Pardus yüklü olarak çalışmaya devam ediyor.”

Özel sektörden de büyük bir yatırım desteği bekleyen Başkan Arif Ergin yaptığı açıklamada, "Baktığınızda dönüşüm çalışmalarının hep kamu odaklı olduğunu görüyorsunuz. Özel sektörümüz nerede?" diye konuştu.