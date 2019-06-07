TÜBİTAK Projelere Son 10 Yılda 7,2 Milyar Lira Destek Verdi

Tübitak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2009 - 2018 döneminde toplam 14 bin 588 bilimsel araştırma projesine 7,2 milyar lira destek verildiği açıklandı.

Tübitak Araştırmacıları Destekliyor!

Ülkemizin Ar-Ge kapasitesini büyütmeye yönelik çalışmalar sürerken, akademisyenler, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacılara ARDEB bünyesindeki farklı programlarla sağlanan finansal destekler de arttı. Son 10 yılda Ar-Ge projeleri, genç araştırmacıların kariyerlerini geliştirme amaçlı projeler ve kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hazırlanan projeler desteklendi. Üniversitelerin araştırma ve geliştirme potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerle de ulusal çaptaki yeni fikir ve ürünlere önemli imkanlar sunuldu.

Tübitak Akademik Destek İstatistikleri verilerinde, 2009 - 2018 döneminde ARDEB destek programlarına toplam 77 bin 868 proje önerisiyle başvurulduğu belirtildi. Son 10 yılda toplam 14 bin 588 projenin desteklenmesine karar verilirken, bunlara 7,2 milyar lira kaynak aktarıldı.

Çevre bilimlerinden sağlığa, elektronikten savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda desteklenen proje sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde 85 artarak geçen yıl bin 692'ye ulaştı.

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