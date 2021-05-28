TÜBİTAK'tan Süper Ay ve Kanlı Ay Açıklaması: Yanlış Anlaşılıyor

TÜBİTAK, Süper Ay ve Kanlı Ay hakkında oldukça önemli bir açıklama yaptı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bu ifadelerin yanlış anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Özdemir tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen bütün detaylar haberimizde.

TÜBİTAK, Süper Ay ve Kanlı Ay Hakkında Açıklama Yaptı

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Ülkemizin birçok yerinde gözlemlenen Süper Çiçek Kanlı Ay, Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü nadir gök olaylarından bir tanesidir.

Yaklaşık olarak 1,5 saat süren Ay tutulması, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Ulusal Gözlemevi tarafından canlı olarak yayımlandı. Vatandaşlar, TÜBİTAK tarafından yapılan canlı yayına yoğun ilgi gösterdi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ay tutulması ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. DHA'daki habere göre Süper Çiçek Kanlı Ay ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Özdemir, "Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

26 Mayıs tarihinde gerçekeleşen Süper Çiçek Kanlı Ay'ın aslında sıradan bir gök olayı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Kamuoyu detaylı bilmediği için yanlış anlaşılıyor. Son derece normal bir durumdu" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Ay dolunay evresindeyken yörüngesi üzerinde Dünya'ya en yakın konumdaydı. O nedenle açısal çapı daha önceki dolunaylara göre daha büyüktü. Yaklaşık olarak 4 açı dakikası kadar daha büyük gerçekleşti. İnsanlar dikkatli izlemezse bu farkı anlayamıyor" sözlerini kullandı.

Endişe edilecek veya abartılacak herhangi bir durumun olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özdemir, Ay'ın 26 Mayıs tarihinde Dünya'ya 350 bin kilometre uzaklıkta olduğunu ifade etti. Ay'ın Dünya'ya en uzak halinin ise 406 bin kilometre olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Ay zaten bilim insanları tarafından profesyonel gök bilim çalışmalarının odağında değildir. Enteresan bir gök cismi değildir" dedi.