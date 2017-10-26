TÜBİTAK'tan 'Açık Belge Formatı' Hamlesi

TÜBİTAK ülkemizde yaygın olarak kullanılan MS Office’in bağımlılığını bir nebze de olsa düşürebilmek için harekete geçti. TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin tarafından yapılan açıklamada "açık belge formatı" üzerinde çalışıldığı ve bu formatın şirketlere dağıtılacağı belirtildi.

Kısa bir süre önce milli işletim sistemi Pardus için çalışmalara başlandığını ifade eden Ergin, şimdi de millileşme adına Office programlarının kayıt uzantısının değişmesi için düğmeye bastı. AA muhabirine verdiği açıklamada “Açık belge formatı” destekli Office programlarının yaygınlaşmasını isteyen Ergin, “doc” veya “docx” uzantısının kullanıcılara sorunlar çıkarabileceğini de söyledi. İşte Başkan Arif Ergin’in “açık belge formatı” hakkındaki açıklaması:

"Microsoft Office'te hazırlanmış dokümanları açmak istiyorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans ücreti ödemeniz lazım. Bir power point gösterimi yapacaksanız, hesaplama tablosu hazırlayacaksanız ya da bir doküman hazırlayıp sunacaksınız belirlenmiş Open Document Format (ODF-Açık Belge Formatı) gibi dünya çapında standartlar var. Buna geçtiğimiz takdirde ofis yazılımlarında Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı minimize etmiş olacağız."

Ayrıca TÜBİTAK içerisindeki işlerde de Office uzantılarını kullanmayacaklarını belirten Ergin açıklamasında “2018'in ortasından itibaren TÜBİTAK ile yapılacak bütün yazışmalarda ve bilgi formatlarında office formatlarını artık reddedeceğiz. Bundan sonra açık doküman formatına geçtiğimizi ilan edeceğiz. Proje başvurusunda bulunan, bizim adımıza hakemlik ya da değerlendirme yapan, konferanslarımıza katılanların sunumlarını açık belge formatında isteyeceğiz." dedi.