Tübitak'tan Genç Fikirlere 200 Bin TL Destek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, BiggWind programı kapsamında genç fikirlere yatırım sağlayacak olan Tübitak, uluslararası rekabet gücü olan teşebbüslere 200 bin liraya kadar yatırım yapacak.

Yeni iş fikirleri için: "SDÜ Girişimcilik Ekosistemi" kapsamında yeni bir projeye başlayan ve teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine yatırım yapmayı planlayan Tübitak, yapılacak desteklerden geri ödeme almayacaklarını duyurdu. Bireysel Genç Girişim Programı II. Dönemi için başvurularına başlayan merkez, iş fikirlerini internet üzerinden alacak.

Şartlara uygunluk sağlayan genç projeleri "http://bigg.sdutto.com" sitesi üzerinden alacaklarını duyuran Tübitak, iş fikrini onayladığı projelerin sahiplerine karşılıksız olarak 200 bin TL kaynak aktarılabileceğini dile getirdi. Ancak yatırım programına başvurabilmek için bazı şartların olduğunu unutmamak lazım.

Tübitak Yatırım Programının Şartları Nedir?

Gençlerin hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirmek için bazı şartlar koyan Tübitak'ın istediği özellikleri şöyle sıralayabiliriz: