TÜBİTAK'tan Girişimcilere 200 Bin TL'lik Hibe Desteği

TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri adına fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanarak hayata geçirilen BİGG programında yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı.

Girişimcilere Müjde!

2015 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından BİGG programı kapsamında "Uygulayıcı Kuruluş" olarak yetkilendirilmiş olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası, 1. Aşama kapsamında girişimcilerin başvurularını değerlendiriyor, eğitim, mentörlük ve altyapı desteği veriyor.

TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında girişimcilere verilecek 200 bin TL’lik destek için Girişim Fabrikası’na son başvuru tarihi 19 Temmuz. Karşılıksız finansman olanağından faydalanmak isteyen girişimciler Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın internet sitesi üzerinden programa başvuru yapabilir.

2018 yılı 2. Çağrı dönemi kapsamında 200 bin TL’lik desteğe hak kazanan Girişim Fabrikası girişimcilerinin yüzde 40’ını kadın girişimciler oluşturdu. Program yeni dönemde daha fazla kadın girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak için başvuruları bekliyor.

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı, 2019-1 çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından ilan edilen aşağıdaki 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor. Bu 6 tematik alan şu şekilde: