TÜBİTAK'tan Okullara 105 Milyon Liralık Destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ya da bilinen ismiyle TÜBİTAK, geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan kendilerine ulaşan projelere, 105 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını duyurdu.

MEB tarafından hazırlanan dördüncü değerlendirme raporunda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarının 2018 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarına Katılımı" ele alındı. Raporda, TÜBİTAK tarafından sağlanan 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme, 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme, 4006-Bilim Fuarları Destekleme ve 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme programlarına, MEB kurumlarınca 2018'de yapılan başvurular ve alınan destekler, detaylı olarak analiz edildi.

Hazırlanan raporda MEB'e bağlı kurumlardan Bilim ve Toplum Destek Programlarına toplam 25 bin 816 proje başvurusu gerçekleştirildi, bunların 15 bin 92'si TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kabul edilen projeleri dolayısıyla MEB kurumlarına sağlanan toplam destek yaklaşık 105 milyon lira olduğu dile getirildi.

Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilen raporda verilen desteklerin içerikleri ve detayları ise şöyle aktarıldı: “Raporda, projelere göre yapılan analizler, MEB kurumlarınca gerçekleştirilen başvuruların özellikle 4006-Bilim Fuarları Destekleme Programında yoğunlaştığını gösterdi. Toplam proje başvurusunun 25 bin 25'inin (yüzde 97) bu destek programına yönelik olduğu belirlendi.

Özellikle 5-12. sınıf aralığındaki öğrencilerin bilimsel süreçleri kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanan bu destek programına Türkiye'nin tüm illerinden başvuru olduğu vurgulanan raporda, ancak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Bilim Şenlikleri destek programlarına MEB kurumlarından yapılan başvuruların görece düşük sayıda olduğu tespit edildi.

Rapora göre, öğretmenlerin özgün, yenilikçi eğitim uygulamaları geliştirmelerine ve bu süreçlerdeki yeterliklerini artırmalarına katkı sağlayacak 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamalarına 33 ilden 78 başvuru gerçekleştirildi. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programına ise 66 ilden toplam 368 başvuru yapıldı. 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programına 67 ildeki MEB kurumlarından 345 başvuru gerçekleştirildi.”