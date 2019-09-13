TÜBİTAK'tan Teknoloji Alanında Doktora Yapacaklara Burs Müjdesi

TÜBİTAK, belirlediği teknoloji alanlarında yurt dışında doktora yapacak kişilere burs vereceğini açıkladı.

Yurt dışında doktora yapacak olan öğrencilere, belirlenmiş alanlarda olması kaydıyla burs vereceğini açıklayan TÜBİTAK, yeni burs programı ile alakalı detayları duyurdu.

Biyoenerji, blok zincir teknolojileri, geniş bant teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, tarım ve hayvan biyoteknolojisi, bilgi güvenliği, bulut bilişim, eklemeli imalat, enerji verimliliği, güneş enerjisi, enerji depolama teknolojileri, kömür teknolojileri, rüzgar enerjisi, mekatronik ve otomasyon, kuantum teknolojileri, elektronik sistemler, robotik ve nesnelerin interneti alanlarında uzmanlaşmak, yurt dışında bu alanlarda doktora yapmak isteyen öğrenciler için yeni burs programını duyurdu.

Bu alanlarda yurt dışında bir doktora programına kayıt olmuş kişiler, burs başvurusunda bulunabilecek. Bu noktada lisans son sınıf, lisansı tamamlamış, lisansüstü son sınıf veya lisansüstünü tamamlamış kişiler burs başvurusunda bulunabilecek.

21 Ekim'de başvuraların sonlanacağı burs programını kazanmaya hak kazanan kişilere, yol, aylık yaşam gideri, öğrenim harçları ve sağlık sigortası desteği verilecek. Bununla birlikte tek defaya mahsus olmak üzere vize bedeli, her sınav için bir kere olmak üzere genel yetenek sınavı ücreti ve bir kereye mahsus olmak üzere okul başvuru bedeli de ödenecek.

Doktora eğitimini tamamlaması için altı yıl süre verilecek olan kişi, iki yıl burs alacak. Sene sonunda başvuruların açıklanacağı programa ait detaylı bilgi için, TÜBİTAK'a ait resmi kanallara ulaşabilirsiniz.