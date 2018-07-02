TÜBİTAK, Teknolojik Projelere 50 Milyon Lira Destek Sağlayacak

Son dönemlerde AR-GE yatırımlarını artıran Tübitak, Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı'yla başlatılan "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında teknolojik yatırımlarına devam ediyor. Projelere ilk aşamada 100 bin lira verecek olan Tübitak, ikinci fazda ise 50 milyon liraya kadar destek sağlayacak.

Konu hakkında Tübitak Başkanı Hasan Mandal yaptığı açıklamada genel ilkelerinin, ülkeyi daha global hale getirebilecek projeleri desteklemek olduğunu dile getirdi. Bu tip teknoloji platformlarına hibe sağlamak istediklerini aktaran Mandal, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite-sanayi iş birliği yöntemini kullanabileceklerini dile getirdi.

Projelere İki Aşamalı Hibe Sağlanacak

Ayrıca Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ile birlikte yeni Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı'nın başlatıldığını, böylelikle teknolojik projelere daha fazla önem verileceğini de belirten Başkan Mandal, projelerin ilk aşamada 100 bin liraya kadar destek alabileceğini bildirdi. Daha sonrasında ise 50 milyon lirayı aşkın hibe sağlanabileceğini söyledi.

"İlk fazda oluşturulacak iş birliği ağının stratejik araştırma programını hazırlaması, bu çerçevede geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kritik adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ve iş birliği platformunun yönetim modelinin sunulması bekleniyor. Destek miktarı 100 bin lira olarak belirlen birinci fazın süresi 12 ay olarak planlanıyor." şeklinde konuşan Başkan, ikinci faz hakkında ise daha büyük umutlarının olduğunu dile getirdi.

Son olarak Hasan Mandal ikinci faz desteklerini şu şekilde aktardı:

"İkinci fazda proje esaslı 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanacak. İkinci fazda projeler 4 yıl süreyle desteklenecek ancak bu süre sonunda gerektiğinde platformlara ikinci bir 4 yıl daha destek aktarılacak. Çağrı kapsamında en fazla 10 yüksek teknoloji iş birliği platformu desteklenecek."