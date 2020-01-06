Tuğba Özay'ın Milli Piyango Hesaplaması Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu

Kuaförüm Sensin isimli yarışmanın jürisi olan Tuğba Özay yaptığı büyük ikramiye hesaplaması ile sosyal medyada dalga konusu haline geldi.
'Herkese Birer Milyon'
Program sırasında konunun milli piyango çekilişine dönmesinin ardından kendi yorumunu katan Özay, "Seksen milyonmuş herhalde büyük ikramiye, e ülkenin nüfusu da seksen milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından." diyerek ünlü matematikçileri şoka uğrattı.
Tuğba Özay ile matematik öğreniyoruz 🤣 pic.twitter.com/aoyEHwp5L3— Mustafa (@mustafa_crk_) January 6, 2020
Diğer jürilerden gelen "Birer lira düşüyor ya kişi başı" tepkilerinin ardından kendi görüşünü bir süre daha savunan Özay daha sonrasında "Herkese birer lira dağıtırdım o zaman." diyerek hızlı bir geri dönüş yaptı. Ne yazık ki tüm bunlar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmayı başardı ve sosyal medyanın geçici bir süre de olsa yeni eğlence konusu haline geldi. Sizler için bu paylaşımlardan bazılarını seçtik.
Tuğba Özay 'ın kız kardeşini buldum pic.twitter.com/6gdEQfomFa— Mustafa👁🗨 (@Must4fa59) January 6, 2020
#TuğbaÖzay Kadın altı sıfırı atamamış hâlâ 😄 pic.twitter.com/zhV5oBKKT4— Schrödinger'in kedisi (@sarankok35bucuk) January 6, 2020
80 milyonluk ikramiyeyi 80 milyon insana birer milyon olarak dağıtmak isteyen koca yürekli Tuğba Özay bu millet seni unutmayacak. 😄— Fairy tale (@htcklndr46) January 5, 2020
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