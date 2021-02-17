TÜİK'ten Benim Enflasyonum Uygulaması Geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Benim Enflasyonum uygulaması geleceğini duyurdu. Kullanıma sunulacak uygulama sayesinde isteyen vatandaşlar kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Benim Enflasyonum Uygulaması Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığına atanan Muhammed Cahit Şirin, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmıştı. Böylece Şirin, 1 yıl dolmadan görevden alınmış oldu. Şirin'in görevden alınmasının hemen ardından başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru, vekaleten Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına atanmıştı.

Ahmet Kürşat Dosdoğru, Dünya'dan Alaattin Aktaş'a oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dosdoğru, yaptığı açıklamada, Benim Enflasyonum olarak isimlendirdikleri bir uygulamanın çıkacağını söyledi. Vatandaşlar yaptıkları tüketimden yola çıkarak söz konusu uygulama üzerinden kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Çok yakında sunulacak uygulama, kurum tarafından atılacak önemli adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Dosdoğru, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) dışında ülkemizde özgü fiyat endeksi de üretebileceklerini belirtti. Yeni endekslerin söz konusu olabileceğini ifade eden Dosdoğru, yaşam maliyeti endeksi oluşturabileceklerini açıkladı. Başkan tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi kapsamında vatandaşların kendi enflasyonu ölçebileceği bir veri seti oluşturmak için hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. Uygulamanın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor fakat en kısa sürede çıkacağı belirtildi.

İsteyen kendi tüketimine dair kalemlerden kolay bir şekilde kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Dosdoğru, uzun bir siredir dışa açılmayı planladıklarını fakat yeni tip koronavirüs salgınının bu süreci biraz aksattığını belirtti. TÜİK Başkanı tarafından yapılan açıklamada, “Biliyorsunuz, iki danışma kurulu kurduk. Bu kurullar çalışmaya başladı. Biz uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dosdoğru, "Kendi başımıza çıkıp bunu izah etsek, konuya yakın olanlar ve iyi niyetli yaklaşanlar ikna olacak, bir kesim belki kısmen ikna olacak, bazıları ise hiç olmayacak. O yüzden danışma kurulları kuralım istedik. Akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan danışma kurulları... En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu tabii ki biliyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: