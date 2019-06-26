TÜİK: Sinema Seyircisi Sayısı Yüzde 5,4 Azaldı

Geçtiğimiz yıl sinema salonu işletmecileriyle dağıtım şirketleri arasında yaşanan patlamış mısır krizinin anlaşmazlığının sinema seyircisi sayısında önemli bir azalmaya neden olduğu görülüyor. TÜİK verilerine göre, 2018 yılındaki sinema seyircisi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,4 azaldı.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Aynı dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4,2 artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı.

Türkiye’deki sinema salonu sayısı artmasına rağmen, izleyici sayısında önemli bir yaşandı. TÜİK’in araştırmasına göre, 2018 yılındaki sinema izleyicisi sayısı, 2017 yılına göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Gösterime giren film sayısı ise yüzde 12,5 artarak 65 bin 501 oldu.

Araştırma, yerli film izleyici sayısında yüzde 3,4’lük bir artışa işaret ediyor. 2018 yılında 39 milyon 195 bin 881 kişinin tercihi yerli filmler olurken, toplam 25 milyon 576 bin 499 kişi de yabancı filmleri izledi. Fakat yabancı film izleyici sayısında 2017 yılına göre yüzde 16,4’lük bir azalma olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 19,3 artarak 30 bin 145 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 7,3 artarak 35 bin 356 oldu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de sinema salonu bulunmayan iki şehir bulunuyor: Ardahan ve Şırnak.

Aynı araştırmada, tiyatro seyircisi sayısında yüzde 11,9’luk bir artışın olduğu belirtiliyor. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 4,8 artarak 9 bin 376'ya ulaşırken, tiyatro salonlarında oynanan yerli eser sayısı ise geçen sezona göre yüzde 4,3 arttı.